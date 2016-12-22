Полиция прокомментировала наезд автомобиля на толпу пешеходов в Бостоне

Нет оснований полагать, что наезд на толпу пешеходов недалеко от международного аэропорта Logan был преднамеренным. Об этом сообщает полиция штата Массачусетс.

В настоящее время полиция устанавливает причины аварии, а также проводит допрос водителя, находившегося за рулем автомобиля.

Кроме того, правоохранители подтвердили, что в результате происшествия пострадали 10 человек, они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Автомобиль протаранил толпу людей в Бостоне Видео: Reuters

Автомобиль Toyota Camry въехал в толпу рядом со стоянкой такси недалеко от аэропорта. По предварительной информации, никто не погиб, однако деcять человек получили травмы различной степени тяжести. По данным Boston Globe рядом находилось уличное кафе, где собирались водители такси. Именно они в основном и пострадали в результате инцидента.

Водитель автомобиля -56-летний мужчина, был задержан полицейскими.





