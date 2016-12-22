Суд отклонил жалобу РЖД на отказ взыскивать с Минфина 1,7 млрд руб.

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на решение Арбитражного суда Москвы об отказе взыскивать с Министерства финансов 1,7 млрд руб. за перевозки льготных категорий граждан в 2010 году. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным «Коммерсанта», Московский арбитражный суд удовлетворил иск РЖД и взыскал с России в лице Минфина 1,7 млрд руб.​ в 2014 году. Как заявлял представитель РЖД, выделенные государством средства на льготные перевозки граждан намного меньше реальных затрат на переезд льготников. Представитель компании отмечал, что стоимость таких перевозок составила 5,7 млрд руб., однако РЖД вернули лишь 4 млрд руб., добавляет издание.

Девятый арбитражный апелляционный суд позже оставил решение о взыскании денег с Минфина в силе. Однако Арбитражный суд Московского округа 14 августа 2014 года отменил решение судов нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.