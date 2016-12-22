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Экс-министр обороны Украины призвал совершить взрывы в России
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Экс-министр обороны Украины призвал совершить взрывы в России
Украинский кризис, 20:33
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Экс-министр обороны Украины призвал совершить взрывы в России

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко призвал совершать взрывы в России. В эфире телеканала «112 Украина» он заявил, что их нужно произвести в двух городах.

Так Гриценко прокомментировал гибель спецназовца разведки Украины Максима Шаповала, автомобиль которого взорвался 27 июня в Киеве. По словам бывшего министра, это «не первое демонстративное, показательное и наглое убийство украинских офицеров». Он также упомянул слова президента Украины Петра Порошенко о том, что «это — война».

Власти и правоохранительные органы России пока не комментировали это заявление.

Командир спецназа Главного управления разведки Украины Максим Шаповал погиб при подрыве автомобиля в Киеве. Как заявляли в Гепрокуратуре Украины, бомба была заложена в салоне машины. Как сообщал главный военный прокурор Анатолий Матиос, мощность взрывного устройства была такой, что на расстоянии более 50 м «на высоте первого этажа были обнаружены части тела погибшего в результате взрыва».

Взрыв автомобиля в Киеве. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Агентство УНН со ссылкой на источники в Минобороны Украины, сообщало, что Максим Шаповал был начальником сотрудника, который занимался охраной убитого в Киеве 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Теги: Украина , взрывы , Анатолий Гриценко
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