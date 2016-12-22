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Экс-директору Исаакия предложили возглавить новый музей РЖД
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Экс-директору Исаакия предложили возглавить новый музей РЖД
Общество, 19:03
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Экс-директору Исаакия предложили возглавить новый музей РЖД

Бывшему директору музея «Исаакиевский собор» Николаю Бурову предложили возглавить музей Российских железных дорог в Санкт-Петербурге. Сам он заявил агентству «Интерфакс», что намерен принять это предложение, однако контракт пока не подписал.

Агентству ТАСС Буров рассказал, что ему интересно предложение о работе в музее РЖД, который пока не открыт. «Подкупило меня и то, что это место открывается под меня», - сказал он.

Бывший глава «Исаакиевского собора» рассказал, что железнодорожный музей в Санкт-Петербурге будет один из крупнейших в мире – «абсолютно гигантских размеров и гигантских возможностей». Его открытие возле Балтийского вокзала будет приурочено к 180-летию с момента запуска первой железной дороги Санкт-Петербург - Царское Село, которое будет отмечаться ближайшей осенью.

Буров возглавлял музей «Исаакиевский собор» до мая этого года. О намерении покинуть свою должность он объявил в конце апреля, когда стало известно о намерении властей Санкт-Петербурга РПЦ.
Теги: Исаакиевский собор , Николай Буров
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