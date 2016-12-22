Правопреемник Союза художников СССР ответил на иск Минюста о ликвидации

В Международной конференции союза художников (МКСХ) ответили на иск Минюста о ликвидации ассоциации общественных объединений организации, об этом РБК заявил пресс-секретарь организации Юрий Подпоренко.



«Нарушения, на которые указывает Минюст в своем исковом заявлении, носят административный характер», — сказал он. «К примеру, в иске указано, что заявления исполкома МКСХ проводились не регулярно, хотя мы проводили их раз в квартал», — добавил Подпоренко.



В заявлении председателей союзов художников стран СНГ (есть у РБК) отмечается, что «международная конфедерация союзов художников не вела никаких видов противоправной или противозаконной деятельности, указанных в п. 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации и являющихся основаниями для запрета общественного объединения».



В понедельник, 3 июня, газета «Коммерсантъ» опубликовала материал, где говорилось, что Министерство юстиции подало иск в Верховный суд о ликвидации ассоциации общественных объединений «Международная конфедерация союзов художников, которая является правопреемником Союза художников СССР.



По информации издания, Минюст по итогам проверок предъявил претензии организации, которые могут стать причиной для ее ликвидации. По заверениям МКСХ, все выявленные в результате проверок административные нарушения были устранены.



В собственности МКСХ находятся активы, среди которых в частности в частности Центральный дом художника на Крымском Валу, Дом творчества, Подольский комбинат художественных материалов и московский Центральный дом художника. Кроме того, конфедерации принадлежит огромная коллекция (по приблизительным оценкам, около 50 тыс. единиц хранения) произведений искусства, которые в свое время Союз художников СССР закупал у художников.



Издание отмечает, что пока неясно, как решится вопрос о принадлежности имущества МКСХ. Рассмотрение иска Минюста о ликвидации Международной конфедерации союзов художников в коллегии Верховного суда по административным делам назначено на четверг, 6 июля.

Минюст направил иск в Верховный суд о ликвидации Ассоциации общественных объединений «Международная конфедерация союзов художников» из-за того, что ассоциация не устранила выявленные Минюстом нарушения, рассказали РБК в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки установлено, что Ассоциация нарушает положения действующего законодательства, а также положения собственного устава. Минюстом в адрес Исполнительного комитета Ассоциации неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения действующего законодательства Российской Федерации, а также положений собственного устава», — говорится в сообщении Минюста.

Председатель Санкт-Петербургского союза художников Александр Сайков в беседе с РБК заявил, что организация «морально готова» выйти на митинг в защиту интересов международной конфедерации союзов художников. «Мы попытаемся защитить свои интересы и интересы МКСХ. В случае ликвидации, союз художников Петербурга лишается выставочной площадки в Москве в ЦДХ, там художники Петербурга часто выставляют свои произведения», — пояснил Сайков. По его словам, в случае ликвидации МКСХ союз художников Санкт-Петербурга также лишится части своей коллекции.