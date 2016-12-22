АСТ обжаловало штраф за карту с неправильной границей России в Крыму

Издательство «АСТ» подало кассационную жалобу в Верховный суд России по поводу решения суда, оштрафовавшего его, в частности, за неправильное указание границ России и Украины в Крыму в школьных атласах и контурных картах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как пояснили агентству в издательстве, поданная издательством жалоба будет рассматриваться Верховным судом в течение двух месяцев. В конце апреля девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража о наложении на издательство штрафа в размере 100 тыс. руб. Штраф был наложен по заявлению Росреестра о нарушениях. Нарушения связаны как с неправильным отображением в атласах и контурных картах для школьников 8 и 9 классов российской границы с Украиной, Японией и Финляндией, так и с неточностями в названиях объектов Казахстана и Монголии, у которых обновилась транскрипция.

Арбитражный суд Москвы 17 февраля наложил на издательство «АСТ» штраф в размере 100 тыс. руб. по данным экспертизы, которую провели в Федеральном научно-техническом центре геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. В атласах, изданных «АСТ», было найдено 60 ошибок и неточностей. В частности, в атласах «АСТ» используется аббревиатура «Рос. Фед.», неверно обозначены границы Москвы, не прорисованы части границы России с США и Норвегией.

В мае «АСТ» решило обжаловать решение Арбитражного суда, заявив, что, согласно п. 11 ст. 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» «нарушения являются незначительными и носят характер технических погрешностей, а значит, не должны нести за собой привлечение к административной ответственности». Как отмечали в PR-службе издательства, все недостатки должны были быть устранены в новых тиражах атласов.

Издательство «АСТ» основано в 1990 году. В 2013 году «АСТ» было поглощено издательством «ЭКСМО», образовав группу «ЭКСМО-АСТ».