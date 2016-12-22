Иран заключил первую после смягчения санкций энергетическую сделку

Иран заключил с французской нефтегазовой компанией Total контракт на разработку газового месторождения. Это первая сделка Тегерана с международной компанией после отмены экономических санкций, передает Bloomberg.

Как сообщил исполнительный директор Total Патрик Пуйянне, ​компания возглавит консорциум по разработке 11-го офшорного участка месторождения Южный Парс. По словам министра нефти Ирана Бижана Зангане, общая сумма сделки составила около $5 млрд. Контракт был подписан на 20 лет.

В консорциуме группе Total принадлежит 50,1% акций. Еще 20% — китайской корпорации CNPC — 30%. Иранская компания Pertopars имеет 19,9% акций.

Международные санкции были частично сняты с Ирана в ночь на 17 января 2016 года. В частности, отменены ограничения в отношении компаний, сотрудничавших с Тегераном в вопросе добычи нефти. Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкиа Амано заявлял, что Иран выполнил все взятые на себя обязательства по ограничению своей ядерной программы.