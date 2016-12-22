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Рухнувшую из-за урагана пирамиду Голода в Подмосковье восстановили
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Рухнувшую из-за урагана пирамиду Голода в Подмосковье восстановили
Общество, 17:51
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Рухнувшую из-за урагана пирамиду Голода в Подмосковье восстановили

Пирамиду инженера Александра Голода в Подмосковье, рухнувшую в конце мая из-за урагана, временно восстановили. Об этом «РИА Новости» рассказал сам Голод.

«Это небольшая пирамида — 14 метров, она будет временная, на год-полтора, пока большую будем собирать. Мы проектируем такую капитальную пирамиду до 100 метров», — сказал Голод.

Пирамида Голода была построена в 1999 году в Истринском районе Подмосковья, на Новорижском шоссе. Сооружение высотой 44 м стало частью исследования Александра Голода, посвященного влиянию пирамид на окружающую среду, которое не признается большинством ученых. В частности, этот проект был подвергнут критике главой Комиссии по борьбе с лженаукой Евгением Александровым.

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Пирамида была разрушена ураганом, который обрушился на столичный регион 29 мая. Шквалистый ветер в Москве и Подмосковье тогда повалил деревья и стал причиной сбоев в движении транспорта. В результате непогоды 18 человек погибли, более 50 пострадали.

Теги: Подмосковье , ураган , башня Голода
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