ВТБ выставил на продажу сразу шесть гостиниц в Москве

Группа ВТБ выставила на продажу шесть гостиниц Москвы — «Кузьминки», «Саяны», «Восход», «Алтай», «Останкино» и «Турист». Сообщения о продаже опубликованы на сайте Единой электронной торговой площадки.
Начальная стоимость стопроцентного пакета акций гостиницы «Кузьминки» установлена в 400 млн руб., «Саяны» — 600 млн руб., «Восход» — 1,2 млрд руб., «Алтай» — 1,5 млрд руб., «Турист» — 1,82 млрд руб., «Останкино» — 1,97 млрд руб.
«Стратегия группы ВТБ в отношении непрофильных активов предусматривает их продажу на наиболее выгодных для группы условиях», — пояснил РБК представитель пресс-службы ВТБ.
По его словам, аукцион пройдет по смешанному типу, когда лот выставляется на продажу по цене, устанавливаемой по усмотрению продавца, с дальнейшими торгами на понижение до цены отсечения, которая также устанавливается продавцом. При этом в случае если на торгах второй участник предложит цену выше цены, предложенной первым участником, то лот уходит участнику, предложившему более высокую цену.