В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Якутии с 3 июля ввели режим режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с лесными пожарами. Соответствующий указ главы республики Егора Борисова опубликован на сайте администрации главы и правительства республики.

В документе отмечается, что уровень пожарной опасности в лесах достиг четвертого-пятого класса. Кроме того, увеличилось количество лесных пожаров «в результате опасных природных явлений, сухих гроз со слабыми осадками и шквалистым ветром до 25 м/сек на территории центральных, заречных и южных районов».

Правительству республики поручено принять меры по тушению лесных пожаров и не допустить «угрозы населенным пунктам в условиях режима чрезвычайной ситуации».

Первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников на селекторном совещании с главой МЧС Владимиром Пучковым сообщил, что только 3 июля на территории республики в охранной зоне зафиксировали 24 лесных пожара, 10 из них локализовали. По его словам, к тушению возгораний привлечены 631 человек и 53 единицы техники.

Колодезников попросил Пучкова направить в Якутию 100 десантников-парашютистов из федерального резерва Рослесхоза для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Ранее режим ЧС из-за пожаров был введен в Иркутской области и Красноярском крае.