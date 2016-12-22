Космический корабль Dragon успешно завершил второй полет на МКС
Технологии и медиа, 17:47
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Космический корабль Dragon успешно завершил второй полет на МКС
Многоразовый космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане, сообщила владеющая аппаратом компания SpaceX в своем микроблоге в Twitter.
«Успешное приводнение Dragon подтверждено. Космический аппарат частной компании впервые совершил повторный полет на МКС», — говорится в заявлении компании. По информации SpaceX, утром Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю.
Dragon — частный беспилотный космический корабль, который способен доставлять грузы с Земли на орбитальную станцию и обратно. Он прибыл на МКС 5 июня с 2,7 т груза на борту, в том числе продовольствием и материалами для проведения более 250 научных экспериментов. Это был второй рейс на станцию, до этого основная конструкция капсулы Dragon участвовала в миссии на космическую станцию в сентябре 2014 года. Тогда аппарат провел на орбите 34 дня.
Контролируемая Илоном Маском компания SpaceX, которой принадлежит Dragon, в 2012 году заключила контракт с NASA о доставке грузов на МКС. Для сокращения стоимости космических полетов SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования первой ступени ракеты-носителя собственной разработки Falcon 9.
В начале июня SpaceX с грузовиком Dragon запустила Falcon 9 к МКС.