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Экс-директору Исаакия предложили возглавить новый музей РЖД

СМИ узнали об экстренной посадке пассажирского самолета в Дюссельдорфе

РПЦ разрешили публиковать результаты экспертиз останков царской семьи

Путин выразил соболезнования Меркель из-за гибели людей в ДТП в Баварии

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Кержаков объявил о прекращении выступлений за «Зенит»

СМИ узнали об идее США признать судьбу Асада «задачей России»

Иран заключил первую после смягчения санкций энергетическую сделку

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Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому сухогрузу

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В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Рухнувшую из-за урагана пирамиду Голода в Подмосковье восстановили

Космический корабль Dragon успешно завершил второй полет на МКС

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Еще один фигурант «дела резиденции Путина» пошел на сделку со следствием

Гудвуд-2017: что показали на знаменитом «Фестивале скорости»

В Подмосковье сумма сделки с землей под коттеджи за год упала на 28%

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Росавтодор расторг контракт по трассе «Кавказ» с компанией Магомедова

Полиция заявила о 18 жертвах ДТП с автобусом в Баварии

Бюджетные инвестиции в энергообъекты к ЧМ-2018 снизили до 5,8 млрд руб.

Страховщики оценили предварительный ущерб от ливня в Москве в 29 млн руб.

Закон о сносе пятиэтажек обжаловали в Конституционном суде

Рейс из Антальи в Москву задержали из-за попадания птицы в самолет

На чиновника в Кузбассе завели два дела из-за драки с соседями