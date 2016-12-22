Машкова не пустили в Одессу на съемки «Ликвидации»

Российскому актеру Владимиру Машкову отказали во въезде в Одессу, где он должен был принять участие в съемках второй части фильма «Ликвидация». Об этом в Facebook написал кинорежиссер Сергей Члиянц.
По словам Члиянца, в 2016 году его пригласили принять участие в съемках второй части фильма «Ликвидация». Режиссер должен был подготовить и провести съемки в Одессе. Он отметил, что «все шло на удивление гладко и намного проще, чем я ожидал» несмотря на то, что время тогда было «непростое». Местные власти и представители силовых структур содействовали съемочному процессу.
«И вдруг как гром среди ясного неба: Актеру Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину. Какая же «Ликвидация» без Давида Гоцмана?! (главный герой «Ликвидации», роль которого играет Машков — РБК). Итак: съемки сорваны. Кинематографисты и артисты нашего города без хорошей работы, а сам город — без любимого фильма» — отметил Сергей Члиянц.
В пресс-службе «Марс Медиа Энтертейнмент» заявили РБК, что только в понедельник узнали о запрете на посещение Украины для актера Владимира Машкова. «Комментариев про эту историю мы не даем, поскольку только сегодня сами об этом услышали. Пока у нас идет работа над сценарием», — пояснили в пресс-службе «Марс Медиа Энтертейнмент».В конце мая на Украину не пустили народную артистку Елену Яковлеву и труппу спектакля «Территория любви». Труппа должна была выступить с гастролями в Харькове и Киеве. Актриса рассказала РБК, что ей сообщили о запрете на въезд на Украину сроком на три года в тот момент, когда она приехала в Харьков 24 мая. Причиной запрета на въезд для Яковлевой стало посещение Крыма в 2015-2016 годах. «Но я не в курсе, когда у них вышел этот закон и стало всё запрещено. Когда я была последний раз в Крыму, я не помню», — подчеркнула артистка.