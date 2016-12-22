Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,53 58,99 EUR Нал. 67,81 67,17 USD Бирж. 59,29 +0,36 EUR Бирж. 67,38 +0,06 USD ЦБ. 58,97 -0,42 EUR ЦБ. 67,20 -0,61 EUR/USD 1,14 -0,01 ММВБ 1897,52 +0,96% РТС 1008,15 +0,72% Brent 49,36 +0,86% DJIA 21540,62 +0,89% Nasdaq 6151,29 +0,18% FTSE 7376,53 +0,87%
Еще один фигурант «дела резиденции Путина» пошел на сделку со следствием
Лента новостей
Банк «Премьер кредит» ввел ограничения на выдачу вкладов 17:23, Финансы Машкова не пустили в Одессу на съемки «Ликвидации» 17:19, Общество Жители Клина перекрыли Ленинградское шоссе из-за проблем с горячей водой 17:18, Общество Российско-китайский инвестфонд купил долю в онлайн-продавце стали 17:13, Бизнес Росавтодор расторг контракт по трассе «Кавказ» с компанией Магомедова 17:06, Бизнес Полиция заявила о 18 жертвах ДТП с автобусом в Баварии 17:00, Общество Бюджетные инвестиции в энергообъекты к ЧМ-2018 снизили до 5,8 млрд руб. 16:53, Экономика Страховщики оценили предварительный ущерб от ливня в Москве в 29 млн руб. 16:49, Финансы Закон о сносе пятиэтажек обжаловали в Конституционном суде 16:43, Политика Рейс из Антальи в Москву задержали из-за попадания птицы в самолет 16:40, Общество На чиновника в Кузбассе завели два дела из-за драки с соседями 16:37, Общество «Газпром нефть» купила четверть акций «дочки» испанской Repsol 16:22, Бизнес Прокуратура прокомментировала изъятие подмосковной квартиры у военного 16:14, Политика Кремль рассказал о поиске «окна» для встречи Путина и Трампа на G20 16:13, Политика На пересекшего во сне границу России финского яхтсмена завели дело 16:12, Общество От открывалки к iPhone: как заработать на трансформации привычных вещей 16:08, Свое дело Обвиняемого Международным уголовным судом президента пригласили в Москву 16:07, Политика В ходе визита Си Цзиньпина будет подписано 40 соглашений 16:04, Политика Легионер «Спартака» пропустит матч за Суперкубок России 16:03, Спорт Дореволюционный доходный дом выставили на аукцион за 700 млн руб. 16:01, Общество Гидрометцентр опроверг прогнозы об отсутствии лета в Центральной России 16:00, Общество «Роснефть» восстановила работу АЗС после кибератаки 27 июня 15:50, Бизнес Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 9,9% 15:49, Пресс-релизы Эксперты Reuters понизили оценку роста российской экономики 15:43, Экономика Следствие по делу о гибели «пьяного» мальчика в ДТП завершено 15:40, Общество Сотрудницу ООН обокрали в Петербурге на 1,4 млн руб. 15:32, Общество «Яблоко» попросило у Гребенщикова право использовать песню «Поезд в огне» 15:30, Политика Митинг «За свободный интернет» перенесли на 16 июля 15:28, Политика
Еще один фигурант «дела резиденции Путина» пошел на сделку со следствием
Политика, 17:40
0
Еще один фигурант «дела резиденции Путина» пошел на сделку со следствием

Гендиректор компании «Стройфасад», фигурант «дела резиденции [Владимира] Путина» Владислав Крюнер пошел на сделку со следствием, заявил его адвокат Андрей Гривцов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации агентства, адвокат попросил следствие приобщить к материалам дела «соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием». Еще два фигуранта дела — экс-глава компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский и предприниматель Сергей Перевалов— заявили о желании сотрудничать со следствием в мае.

Согласно материалам дела, руководители ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО), похитили 225 млн руб. при выполнении работ во время строительства резиденции президента России, так называемого «объекта № 53», а именно Дома приемов в президентской резиденции Ново-Огарево.

Руководители ФГУП «Атэкс» — экс-заместитель главы «Атэкса» Станислав Кюнер, бывший директор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинскоий и бизнесмены Сергей Литвинов, Александр Родионов и Сергей Перевалов при ФСО были задержаны 21 марта.

Также был задержан главный фигурант дела — глава ФГУП «Атэкс» при ФСО Андрей Каминов. 31 марта ему было предъявлено обвинение в хищении 225 млн руб. Всех фигурантов дела подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

ФСО отсудила 112 млн руб. у компании из «дела о резиденции Путина»
Общество

Климову, в частности, также вменяется организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а Кюнеру и Торчинскому — участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Общая стоимость контрактов на строительство президентской резиденции составила 5,7 млрд руб. Победителем тендера, который провело управление капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО, стала компания «Атэкс». «Атэкс», подведомственная ФСО, также не уложилась по срокам, выполняя работы по восьми контрактам. В марте ФСО отсудила у «Атэкса» неустойку в размере 112 млн руб.

Теги: суд , мошенничество , ФСО , резиденция Путина
Главное
Эксперты Reuters понизили оценку роста российской экономики Экономика
Материалы по теме
Следствие заявило о признании вины фигурантами «дела о резиденции Путина» Общество
Руководителя ФГУП при ФСО задержали по «делу о резиденции Путина» Политика
Суд арестовал обвиняемого в хищениях по «делу о резиденции Путина» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку