Еще один фигурант «дела резиденции Путина» пошел на сделку со следствием

Гендиректор компании «Стройфасад», фигурант «дела резиденции [Владимира] Путина» Владислав Крюнер пошел на сделку со следствием, заявил его адвокат Андрей Гривцов. Об этом сообщает «РИА Новости».
По информации агентства, адвокат попросил следствие приобщить к материалам дела «соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием». Еще два фигуранта дела — экс-глава компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский и предприниматель Сергей Перевалов— заявили о желании сотрудничать со следствием в мае.
Согласно материалам дела, руководители ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО), похитили 225 млн руб. при выполнении работ во время строительства резиденции президента России, так называемого «объекта № 53», а именно Дома приемов в президентской резиденции Ново-Огарево.
Руководители ФГУП «Атэкс» — экс-заместитель главы «Атэкса» Станислав Кюнер, бывший директор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинскоий и бизнесмены Сергей Литвинов, Александр Родионов и Сергей Перевалов при ФСО были задержаны 21 марта.
Также был задержан главный фигурант дела — глава ФГУП «Атэкс» при ФСО Андрей Каминов. 31 марта ему было предъявлено обвинение в хищении 225 млн руб. Всех фигурантов дела подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Климову, в частности, также вменяется организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а Кюнеру и Торчинскому — участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Общая стоимость контрактов на строительство президентской резиденции составила 5,7 млрд руб. Победителем тендера, который провело управление капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО, стала компания «Атэкс». «Атэкс», подведомственная ФСО, также не уложилась по срокам, выполняя работы по восьми контрактам. В марте ФСО отсудила у «Атэкса» неустойку в размере 112 млн руб.