На пересекшего во сне границу России финского яхтсмена завели дело

На финского яхтсмена, который заснул и незаконно пересек границу России, завели уголовное дело. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

«Установлено, что гражданин Финляндской Республики 30 июня 2017 года в составе группы граждан на судне «Tornator. I» въехал в РФ по Сайменскому каналу, не проходив при этом пограничный контроль со стороны пограничной охраны Финляндской Республики. Как следует из его объяснений, на момент прохождения границы с РФ он спал в своей каюте», — указывается в сообщении погранслужбы.

В ведомстве отметили, что капитан яхты, также гражданин Финляндии, знал о том, что на борту яхты находится человек без документов на право пересечения государственной границы России и оказал содействие в ее незаконном пересечении.

В настоящий момент два гражданина Финляндии задержаны, яхту изъяли в качестве вещественного доказательства.