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Обвиняемого Международным уголовным судом президента пригласили в Москву
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Обвиняемого Международным уголовным судом президента пригласили в Москву
Политика, 16:07
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Обвиняемого Международным уголовным судом президента пригласили в Москву

Обвиняемый в целом ряде преступлений президент Судана Оман Хассан аль-Башир планирует в августе посетить Москву по приглашению Владимира Путина, сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Судана. Указывается, что аль-Башир приедет в Россию в конце августа и обсудит вопросы двухсторонних отношений, вопросы международной политики.

О возможном летнем визите суданского президента в Москву еще в январе агентству «РИА Новости» говорил посол России в Хартуме Миргаяс Ширинский. Дипломат при этом отметил отсутствие разногласий между двумя странами.

В 2008 году аль-Башир был обвинен Международным уголовным судом в многочисленных военных преступлениях в провинции Дарфур на юге страны. Заявление суда было отправлено в Судан, однако власти страны заявили, что не признают решения МУС.

С тех пор президент Судана редко ездит за рубеж. В 2015 году он посетил ЮАР и Индию и вернулся домой, поскольку обе страны отказались выполнять запрос Международного уголовного суда на выдачу аль-Башира.

Теги: Судан , Международный уголовный суд
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