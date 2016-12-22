Дореволюционный доходный дом выставили на аукцион за 700 млн руб.

Доходный дом, построенный в 1911 году по проекту архитектора Адольфа Зелигсона, выставили на аукцион по стартовой цене почти в 700 млн руб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

«На электронный аукцион выставлены нежилые объекты общей площадью 4,5 тыс. кв. м, расположенные в 6-этажном здании с подвалом по адресу: Успенский переулок, 10 стр.1» — указывается в сообщении.

Фото: Департамент города Москвы по конкурентной политике

Также в департаменте отметили, что инженерные сети здания находятся в рабочем состоянии, но дому необходим ремонт. В настоящий момент здание находится в аренде у ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Судимпорт» до июня 2023 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 июля. Торги состоятся 2 августа.

В конце июня в Москве агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) выставило на аукцион исторический особняк XIX века — дом Снегирёва вместе с земельным участком за 184,4 млн руб. Дом является памятником архитектуры федерального значения.

«Победитель аукциона получит уникальную возможность отреставрировать памятник архитектуры, вернуть ему былую красоту и внести вклад в восстановление исторического наследия Москвы», — отмечается в сообщении агентства.

Особняк находится по адресу: улица Плющиха, дом 62, строение 2. Площадь дома составляет 546 кв. м., площадь земельного участка — 0,15 га. Он был построен в 1893-1894 годах по заказу профессора медицинских наук Владимира Снегирёва. Проект дома представил архитектор Роман Клейн, который также занимался постройкой Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, ЦУМа и Бородинского моста.