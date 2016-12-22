В ходе визита Си Цзиньпина будет подписано 40 соглашений

Вечером 3 июля президент России Владимир Путин встретится за обедом с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, рассказал журналистам на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков. За обедом лидеры без конкретной повестки дня обсудят интересующие обе стороны темы, включая вопросы двустороннего характера и международной повестки дня, сказал Ушаков. Си Цзиньпин в понедельник прибывает в Москву с официальным визитом.

4 июля оба лидера проведут переговоры в узком и расширенном составе, на которых предполагается обсудить весь комплекс двусторонних вопросов, а также вопросы сопряжения китайского проекта Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. По окончании переговоров будут приняты три документа: совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, совместное заявление о текущем положении в мире и план реализации договора о дружбе и добрососедстве.

Стороны, по словам Ушакова, тщательно и довольно долго готовились к встрече. Всего в ходе визита Си российской и китайской стороной будет подписано около 40 двусторонних документов, сказал Ушаков.

Президент Путин также 4 июля вручит председателю КНР орден Святого Апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами России и Китая.

«Состояние отношений у нас достаточно продвинутое. Китайская и российская сторона характеризует их как наилучшее за годы двусторонних наших связей», — сказа Ушаков. По его словам, с председателем Си «выстраивается плотный, интересный, доверительный диалог».

Помимо переговоров в составе делегаций Путин и Си встретятся с представителями СМИ, деловых кругов и общественности. Встреча в подобном формате пройдет впервые, указал Ушаков.

​Китай является главным торговым партнером России: в 2016 году российско-китайский товарооборот увеличился на 4% по сравнению с 2015 годом и достиг $66,1 млрд. ​