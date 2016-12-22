В Ленинградской области запретили продавать детям вейпы

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области проголосовали за внесение в региональное законодательство нормы, устанавливающей наказание за продажу несовершеннолетним испарителей курительных смесей, известных как вейпы, сообщает пресс-служба заксобрания.

Вновь принятым документом в областной закон «Об административных правонарушениях» введено понятие «электронная система доставки никотина (ЭСДН)», а также установлен штраф за продажу таких устройств несовершеннолетним. Для физических лиц размер штрафа составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц - 10-30 тыс. руб.

Закон вступит в силу в июле, через 10 дней после официальной публикации. После этого, чтобы избежать штрафа, продавец должен убедиться в совершеннолетии покупателя и вправе отказать в покупке человеку, не предъявившему паспорт.

«Молодые люди не должны иметь возможности купить то, что наносит вред их здоровью. Электронные сигареты даже вреднее обычных, через красиво оформленные аппараты детей завлекают в кальянные, приобщают к курению. Мы избавим молодёжь от этого вреда, а то, что нанесём его продавцу «заразы», это нас меньше всего беспокоит», - прокомментировал законопроект председатель Заксобрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

В марте 2017 года в Госдуму был внесен проект закона, предусматривающего запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, а также введение ограничений на их использование «на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».