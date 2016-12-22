ФАС одобрила ходатайство «Газпром нефти» по покупке 25% «дочки» Repsol

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство «Газпром нефти» по покупке 25% «дочки» испанской компании Repsol «Евротэк-Югра». Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации агентства, «Газпром-нефть» намерена закрыть сделку по покупке 25% в «Евротэк-Югра» до сентября. 26 июня ФАС сообщила о продлении рассмотрения заявки на два месяца в связи с необходимостью доработки информации.

«Газпром-нефть» подала заявку на покупку доли в «Евротэк-Югра» 26 мая. 9 июня «Газпром нефть» получила право увеличить долю в будущей покупке до 25%. В марте сообщалось, что «Газпром нефть» намерена создать совместное предприятие с испанской Repsol по разработке Оурьинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Repsol была крупнейшей негосударственной нефтегазовой компанией в Латинской Америке. Она входила в десятку ведущих нефтегазовых корпораций мира. Компания образована в 1999 году путем слияния аргентинской и испанской Repsol S.A. Позднее аргентинские власти национализировали свою часть активов.

Чистая прибыль компании за 2016 год составила €1,7 млрд, в то время как в 2015 год она закончила с убытком в €1,4 млрд. На российском рынке Repsol находится с 2010 года.