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Бывший глава свердловского «Яблока» стал фигурантом уголовного дела
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Бывший глава свердловского «Яблока» стал фигурантом уголовного дела
Политика, 15:05
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Бывший глава свердловского «Яблока» стал фигурантом уголовного дела

Следствие возбудило уголовное дело по поводу незаконного распоряжения земельным участком и причинения ущерба муниципальному образованию на сумму 27 млн руб. в отношении бывшего председателя Свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Юрия Переверзева. Об этом заявила агентству «Интерфакс» старший помощник областного прокурора по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

По данным прокуратуры Свердловской области, экс-глава глава городского округа Первоуральск бесплатно выделил крупный земельный участок садовому некоммерческому товариществу. Кадастровая стоимость участка, который находился в муниципальной собственности, составляет более 27 млн руб. Имя подозреваемого не сообщается.

В связи с этим прокуратура направила материалы в Следственный комитет Свердловской области. После их рассмотрения СК 30 июня возбудил уголовное дело по поводу превышения должностных полномочий по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье — до семи лет лишения свободы. Следствие не сообщает имя фигуранта уголовного дела.

Переверзев был избран мэром Первоуральска в 2011 году. Свердловское отделение «Яблока», по данным областного портала политической партии, он возглавил в марте 2014 года.

По информации издания Znak.com, СК начал проверку после направленных в ведомство прокурором Первоуральска Андреем Калининым «материалов проверки». В 2013 году, когда Переверзев еще был мэром, он выделил данный участок земли садовому некоммерческому товариществу «Озеро Глухое». Участок находился в районе 73-го квартала Верх-Исетского лесхоза Широкореченского лесничества, пишет издание. Выделение земли оформили как постановление администрации Первоуральска. По мнению прокуратуры и следствия, администрация не имела права распоряжаться этими землями.

Перед конференцией регионального отделения партии «Яблоко» 17 июня 2017 года, на которой планировалось выдвинуть мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области, Переверзев заявил, что уходит из партии. В Twitter​ свердловского информагентства «Политсовет‏» сообщалось, что Переверзев «заявил о выходе из партии и расколе в отделении».

Теги: уголовное дело , Свердловская область , партия «Яблоко» , Юрий Переверзев
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