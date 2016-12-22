В налоговой службе опровергли получение права блокировать анонимайзеры

Федеральная налоговая служба (ФНС) не получала права блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы, но может выносить по ним решения. Об этом говорится в сообщении ФНС, поступившем в РБК.

«ФНС России не обладает правом «блокировки» программ для ЭВМ, позволяющих получить доступ к сайту в сети интернет, а выносит решения относительно сайтов или их страниц в сети интернет, содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории России, в том числе, где содержатся такие программы», — отмечается в сообщении ФНС. Также в ведомстве уточнили, что соответствующий приказ вступит в силу с 10 июля, а не с 27 июня.

Ранее стало известно, что приказ о предоставлении ФНС права блокировать сайты, получающие с помощью специального программного обеспечения доступ к запрещенным игровым ресурсам, был издан 18 мая текущего года и утвержден в Минюсте 27 июня.

В пункте 4.1.7 приказа значилось, что для блокировки сайта на нем должно быть выявлено «наличие информации и (или) программ для электронных вычислительных машин, позволяющих получить доступ к сайту в сети интернет, страницы сайта в сети интернет, на которых размещена запрещенная информация, соответствующая критериям 4.1.1–4.1.6 настоящих критериев». В пунктах 4.1.1–4.1.6 указаны критерии блокировки интернет-казино и лотерей. ​Следовательно, приказ позволяет налоговой службе блокировать анонимайзеры и сайты VPN-сервисов, если с их помощью возможен доступ к сайтам интернет-казино и лотерей.

На просьбу РБК объяснить, на каком основании был издан этот приказ, если законопроект о блокировке анонимайзеров еще находится на рассмотрении в Госдуме, пресс-служба ФНС ответила, что он «принят во исполнение правил принятия уполномоченными правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации и материалов, распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, распространение которых в Российской Федерации запрещено, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 26.10.2012 №1101».



Представители МВД заявили РБК, что головным разработчиком данного приказа является Роскомнадзор. «Рекомендуем обратиться за комментарием в указанное ведомство», — отметили в пресс-центре министерства.

МВД отслеживает информацию о сайтах, на которых идет торговля наркотиками и прекурсорами, ФНС занимается сайтами с лотерей и казино, а Роскомнадзор вычисляет сайты о способах совершения самоубийства, вносит в реестр запрещенных сайты с порнографией, контролирует появление запрещенных материалов в СМИ и блокировки по решению суда. Соответствующая информация указана на сайте Роскомнадзора.

Госдума 23 июня в первом чтении одобрила запрет анонимайзеров в России. Законопроект поддержали 363 депутата. Согласно внесенным 8 июня поправкам в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов не смогут предоставлять доступ к сайтам, которые заблокированы на территории России. Также авторы законопроекта внесли в него положение, позволяющее Роскомнадзору блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок.