Сбербанк снизил ставки по большинству кредитных карт

Сбербанк с 1 июля снизил ставки по кредитным картам уровня Classic и Gold, а также по картам моментальной выдачи, следует из сообщения финансовой организации.

«Ставки снижены по всем новым выпускаемым кредитным картам на 2–6 п.п. — до 23,9% для клиентов с предодобренным предложением, на которых приходится большая часть выдач, и до 27,9% без него», — говорится в сообщении.

Исполнительный директор — начальник отдела развития кредитных карт Сбербанка Игорь Ковалев сообщил, что за пять месяцев 2017 года портфель Сбербанка по кредитным картам вырос на 32,1 млрд руб. Он добавил, что доля банка на рынке достигла 44%, а число клиентов превысило 17,2 млн человек.

С 1 мая 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. Максимальное сокращение ставки по сравнению с базовой линейкой банка составило 4 п.п.

С 22 мая ВТБ также снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов в среднем на 1–5 п.п. Таким образом минимальный размер процентной ставки по программе «Рефинансирование» снизился до 12,9% годовых, а по продукту «Кредит наличными» — до 13,9% годовых.