Из МГИМО отчислили участника ДТП с погибшим мотоциклистом

Студент второго курса МГИМО Аркадий Смелов, ставший участником ДТП, в котором погиб мотоциклист, отчислен из вуза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МГИМО. «Студент отчислен. Все соответствующие бумаги уже подписаны», — заявил собеседник агентства.

Никулинский суд Москвы 29 июня заключил Смелова под стражу по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть мотоциклиста. Его подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкции по данной статье предусматривают четыре года заключения в колонии.

По информации следствия, Смелов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидел на пассажирском сидении и стал выкручивать руль автомобиля Mercedes. На месте водителя находилась девушка. В результате машина сбила 23-летнего жителя столицы, ехавшего на мотоцикле Yamaha. Мотоциклиста доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Водитель Mercedes скрылась с места ДТП. После этого Смелов явился в полицию с повинной.

«Во время ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, а после него пересел за руль автомобиля, попытался продолжить движение и врезался в автобусную остановку», — отметил следователь.

По словам защиты Смелова, его подзащитного обвинили в причастности к ДТП только после того, как управлявшая автомобилем девушка вместе с родителями явилась в полицию.

«Смелов был пассажиром, а водитель автомобиля в материалах дела, представленных сегодня в суд, не фигурирует. Из видеозаписи ДТП мы видим, что автомобиль совершал маневр плавно, с включенным поворотным сигналом, что противоречит версии о том, что Смелов вырывал руль у водителя», — утверждает защита.