Рогозин назвал сроки запуска пилотируемого корабля «Федерация» с экипажем

Первый пуск нового пилотируемого космического корабля «Федерация» с экипажем намечен на конец 2024 года с космодрома Байконур, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он пояснил, что перед этим состоятся тестовые пуски космического корабля без экипажа и отработка всех параметров.

Рогозин также рассказал, что на космодроме Байконур начинается реконструкция стартового комплекса «Зенит» под запуски новейшей российской ракеты «Союз-5».

Ранее первый беспилотный полет космического корабля был запланирован на 2021 год, а полет с экипажем — на 2023 год.

Как сообщал ТАСС, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) заявил, что первый пуск «Федерации» перенесен с 2021 года на 2022 год.

В конце мая 2017 года ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщил о планах переноса первого старта корабля «Федерация». По информации собеседника агентства, должны были измениться не только сроки, но и проект запуска. Он рассказал, что «Федерацию» будет выводить на орбиту не «Ангара», как было запланировано, а носитель среднего класса «Феникс». Позднее глава «Роскосмоса» пояснил, что пуск новой ракеты-носителя поможет повысить эффективность пусковых услуг и снизить стоимость выведения полезной нагрузки.

Запуск нового космического корабля изначально планировали провести с космодрома Восточный, но потом перенесли на Байконур. По данным источника агентства, это связано с тем, что на Восточном нет необходимой инфраструктуры для пилотируемых запусков.

Ракетно-космический комплекс (РКК) «Энергия» разрабатывает пилотируемый космический корабль «Федерация» с 2009 года. Он должен прийти на смену кораблям «Союз» и автоматическим грузовым кораблям «Прогресс». «Федерация» будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне. В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание корабля заложено 59 млрд руб.