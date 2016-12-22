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Два человека погибли при взрыве на АЗС в Дагестане
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Два человека погибли при взрыве на АЗС в Дагестане
Общество, 11:42
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Два человека погибли при взрыве на АЗС в Дагестане

Два человека погибли при пожаре на автозаправке в Тарумовском районе Дагестана. Об этом РБК сообщил представитель пресс-службы МВД республики.

Возгорание возникло при проведении ремонтных работ на АЗС. «В результате ЧП пострадали два человека, которые скончались от полученных телесных повреждений при госпитализации», — рассказал собеседник РБК.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах республики сообщало, что пожар возник в результате взрыва цистерны объемом 50 куб. м на автозаправке «Газпром нефти».

По информации главного управления МЧС по Дагестану, в тушении пожара участвовали 39 человек и 11 единиц техники. «В том числе от главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечены 21 человек и шесть единиц техники», — отмечается в сообщении.

В 10:19 пожар был ликвидирован.

Теги: АЗС , Дагестан , Пожар
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