Нацбанк Украины получил документы на покупку «дочки» Сбербанка

Национальный банк Украины получил документы на покупку украинской «дочки» Сбербанка от предпринимателя из Белоруссии Виктора Прокопени, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу украинского регулятора.

По информации агентства, документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении регулятора.

О планах покупки «дочки» Сбербанка заявлял РБК 30 июня источник, близкий к бизнесмену. По данным РБК, если покупку одобрят регуляторы, она пройдет через подконтрольную Прокопене инвестиционную компанию VP Capital, которая, по словам источника агентства, собиралась приобрести украинский Сбербанк через белорусский Паритетбанк. По словам источника, Паритетбанк 30 июня подал заявку в украинский регулятор на согласование покупки «дочки» Сбербанка. Нацбанк Белоруссии, по данным источника, близкого к Партитетбанку, одобрил покупку этого украинского банка.

В конце марта Сбербанк сообщил, что продает 100% акций своей «дочки» на Украине — консорциуму инвесторов, латвийскому Norvik Banka, которым владеет бизнесмен Григорий Гусельников (в 2008–2010 годах возглавлял Бинбанк), и белорусской частной компании, которая принадлежит подданному Великобритании Саиду Гуцериеву, сыну миллиардера Михаила Гуцериева. По словам Гусельникова, после завершения сделки украинская «дочка» Сбербанка сменит название. Это, по мнению бизнесмена, отвечает интересам и покупателей, и продавцов.

Потенциальные покупатели 27 марта подписали со Сбербанком договор о покупке 100% акций украинского Сбербанка. По данным источников РБК, документы о сделке должны согласовать в Нацбанке Украины, Антимонопольной службе Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам Украины и в Нацбанке Латвии.

По данным газеты «Коммерсантъ», которая ссылается на собеседников, знакомых с ситуацией, Нацбанк «смущают» российские корни покупателей несмотря на то, что сделка проводится через белорусскую компанию и латвийский банк.​