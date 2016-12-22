Матвиенко прокомментировала решение МИДа не платить взносы в ПАСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение России приостановить выплаты в бюджет Совета Европы в 2017 году, передает «РИА Новости».

По ее словам, российский МИД принял «абсолютно верное» решение, когда решил приостановить финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая ограничила Россию в праве голосования по обсуждаемым вопросам.

«Нет свободной площадки для дискуссий, русофобское лобби уже пытается управлять целым ПАСЕ, чему свидетельство попытки освободить от своей должности председателя ПАСЕ господина [Педро] Аграмунта», — считает Матвиенко.

Решение России прекратить выплаты в ПАСЕ — сигнал руководству организации, что «ситуация продолжает деградировать», заявила она.

Глава Совфеда также отметила, что «представители национальных делегаций» в Совете Европы «преследуются» за то, что «имеют другую точку зрения», при этом руководство Совета Европы понимает, что это «ненормальная ситуация». «Дело не в полномочиях РФ. Дело в том, что не имеет права никто в ПАСЕ ограничивать полномочия какой-либо из национальных делегаций», — сказа Матвиенко.

МИД уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ в конце прошлой недели.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства также указано, что Россия продолжает работу в Совете Европы, в том числе выполняет обязательства по конвенциям, в которых принимает участие.

Россия наряду с Францией, Германией, Италией, Великобританией и Турцией является одним из крупнейших доноров организации. По данным МИД России, в 2016 году российский взнос в бюджет Совета Европы составил €30,1 млн. Треть этого взноса — порядка €11 млн — предназначено на финансирование работы его законодательного органа, Парламентской ассамблеи.

В 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию, осуждающую действия Москвы в отношении Крыма. В Совете Европы произошедшее восприняли как «аннексию» полуострова. В январе 2015 года ПАСЕ лишила Россию права голоса в организации. В ответ Москва приостановила свою деятельность в структуре.

В конце июня одна из пяти политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — Европейская народная партия (Group of the European people`s party) — выразила вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту, который в марте 2017 года посетил Сирию вместе в депутатами российской Госдумы. Во время своей поездки Аграмунт посетил российскую авиабазу Хмеймим и встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.