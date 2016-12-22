Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,36 58,79 EUR Нал. 67,70 67,04 USD Бирж. 59,16 +0,23 EUR Бирж. 67,33 +0,01 USD ЦБ. 59,39 +0,30 EUR ЦБ. 67,81 +0,31 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1892,66 +0,70% РТС 1007,98 +0,70% Brent 48,95 +0,02% DJIA 21349,63 +0,29% Nasdaq 6140,42 -0,06% FTSE 7351,65 +0,53%
Власти Челябинска выплатят по 100 тыс. руб. семьям погибших на озере
Лента новостей
Умер известный по роли Уго Фантоцци итальянский комик Паоло Вилладжо 11:26, Общество Власти Челябинска выплатят по 100 тыс. руб. семьям погибших на озере 11:22, Общество Налоговая служба получила право блокировать анонимайзеры и VPN-cервисы 11:17, Политика Первого вице-президента «Роснефти» переизбрали в совдир «Башнефти» 11:12, Политика В Чите сирийская беженка сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл 11:07, Общество Глава Tesla назвал дату выпуска доступного электрокара 11:05, Авто СМИ сообщили о планах Марадоны получить российское гражданство 11:04, Спорт Центр моды: как в Санкт-Петербурге развивают фэшн-индустрию 11:01, РБК и Легпром России Число жертв на озере в Челябинской области выросло до шести человек 11:01, Общество Житель Благовещенска открыл стрельбу по отдыхающим у реки 10:57, Общество Прокуратура Франции назвала стрельбу возле мечети «разборкой банд» 10:51, Общество В Баварии в результате пожара в автобусе пропали 17 человек 10:50, Общество Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии 10:48, Политика Половина россиян заявила о доверии сотрудникам ГИБДД 10:31, Общество При стрельбе в Нью-Джерси пострадали четыре человека 10:28, Общество Глава «МегаФона» прокомментировал уход из компании PR-директора 10:22, Бизнес «Коммерсантъ» узнал о 500 млн руб. инвестиций «Яндекса» в автообъявления 10:16, Бизнес КНДР похвасталась способностью нанести удары по любой точке мира 09:49, Политика В движении поездов МЦК произошел сбой 09:30, Общество Еврокомиссия решила предложить «Газпрому» поделиться «Северным потоком» 09:06, Политика Глава Минкомсвязи назначил временного руководителя «Почты России» 08:40, Бизнес МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы 08:32, Общество Минобороны сообщило о 15 самолетах-разведчиках у границ России за неделю 08:27, Политика Касперский предложил властям США изучить исходный код его программ 07:56, Политика Матвиенко заявила о нехватке женщин во власти 07:27, Общество В России разработают единый дизайн для государственных сайтов 07:05, Технологии и медиа Руководство КПРФ обсудит отказ от участия в выборах главы Марий Эл 06:58, Политика Трамп указал эмиру Катара и лидерам арабских стран на важность единства 06:57, Политика
Власти Челябинска выплатят по 100 тыс. руб. семьям погибших на озере
Общество, 11:22
0
Власти Челябинска выплатят по 100 тыс. руб. семьям погибших на озере

Власти Челябинской области выплатят по 100 тыс. руб. двум семьям, родственники которых погибли в лодке, перевернувшейся 2 июня на озере Максимка в Чесменском районе. Решение о выплате принял губернатор области Борис Дубровский, передает пресс-служба главы региона.

По словам губернатора, обстоятельства происшествия еще «предстоит установить», но уже понятно, что оно произошло из-за «пренебрежения правилами безопасности». Дубровский порекомендовал родителям «особенно в летний сезон» быть внимательными к отдыху детей.

Замгубернатора Олег Климов рассказал, что водоем, в котором перевернулась лодка, был частным и принадлежал одному из утонувших. Это бывший карьер, который был неприспособлен для купания. Лодка была незарегистрирована, у ее владельца не было прав на управление плавсредством с мотором, а на находящихся в лодке не было спасательных жилетов. Причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности, заключил Климов.

В воскресенье вечером, 2 июля, на озере Максимка в районе села Чесма Челябинской области перевернулась алюминиевая лодка, на борту которой находились трое мужчин, 10-летняя девочка и трое мальчиков двух, восьми и 15 лет. По предварительным данным, лодка перевернулась из-за перегруженности во время прогулки на озере. Помочь утопающим решили двое мужчин, которые находились на берегу, но они погибли в воде.

Фото: ГУ МЧС России

По данным регионального управления МЧС, жертвами ЧП стали шесть человек, еще одного ищут. Спасатели заявили, что водоем был не предназначен для купания и катания на лодках.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Теги: жертвы , лодка , Челябинская область , материальная помощь , Борис Дубровский
Главное
Глава Минкомсвязи назначил временного руководителя «Почты России» Бизнес
Материалы по теме
Число жертв на озере в Челябинской области выросло до шести человек Общество
СКР возбудил дело о гибели людей на озере в Челябинской области Общество
МЧС привлекло беспилотники к поиску пропавших на Ладожском озере детей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку