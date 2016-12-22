Власти Челябинска выплатят по 100 тыс. руб. семьям погибших на озере

Власти Челябинской области выплатят по 100 тыс. руб. двум семьям, родственники которых погибли в лодке, перевернувшейся 2 июня на озере Максимка в Чесменском районе. Решение о выплате принял губернатор области Борис Дубровский, передает пресс-служба главы региона.

По словам губернатора, обстоятельства происшествия еще «предстоит установить», но уже понятно, что оно произошло из-за «пренебрежения правилами безопасности». Дубровский порекомендовал родителям «особенно в летний сезон» быть внимательными к отдыху детей.

Замгубернатора Олег Климов рассказал, что водоем, в котором перевернулась лодка, был частным и принадлежал одному из утонувших. Это бывший карьер, который был неприспособлен для купания. Лодка была незарегистрирована, у ее владельца не было прав на управление плавсредством с мотором, а на находящихся в лодке не было спасательных жилетов. Причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности, заключил Климов.

В воскресенье вечером, 2 июля, на озере Максимка в районе села Чесма Челябинской области перевернулась алюминиевая лодка, на борту которой находились трое мужчин, 10-летняя девочка и трое мальчиков двух, восьми и 15 лет. По предварительным данным, лодка перевернулась из-за перегруженности во время прогулки на озере. Помочь утопающим решили двое мужчин, которые находились на берегу, но они погибли в воде.

По данным регионального управления МЧС, жертвами ЧП стали шесть человек, еще одного ищут. Спасатели заявили, что водоем был не предназначен для купания и катания на лодках.



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