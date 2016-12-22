Житель Благовещенска открыл стрельбу по отдыхающим у реки

Житель Благовещенска открыл стрельбу из охотничьего ружья по отдыхающим на берегу реки Зея. Три человека пострадали. Об этом сообщает следственное управление СК по Амурской области.

Инцидент произошел 2 июля около 5:00 около села Усть-Ивановка Благовещенского района.

По информации управления МВД по Амурской области, ночью между двумя отдыхавшими на берегу реки компаниями произошел конфликт. Один из его участников, 29-летний житель Благовещенска достал охотничье ружье и несколько раз выстрелил. В результате огнестрельные ранения получил 42-летний мужчина, их тяжесть не уточняется.

«В результате происшествия пострадали еще два мужчины 1986 и 1987 годов рождения», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие госпитализированы, отметили в МВД.

Полиция задержала подозреваемого и поместила в изолятор временного содержания. После происшествия заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство».