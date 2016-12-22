Первого вице-президента «Роснефти» переизбрали в совдир «Башнефти»

​Первого вице-президента ПАО «НК «Роснефть» Павла Федорова переизбрали председателем совета директоров ПАО «АНК «Башнефть», которое в октябре 2016 года вошло в структуру «Роснефти», передает пресс-служба башкирской компании.

Акционеры «Башнефти» на годовом заседании избрали новый состав совета директоров, в который вошли 10 человек. Из прошлого состава туда не вошел премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, вместо которого избрали его зама — Фархада Самедова.

От башкирской нефтяной компании в совет переизбрали также зампремьер-министра Республики Башкирия Евгения Гурьева.

От «Роснефти» избрали восемь представителей. Заместителем Федорова стал вице-президент по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти», президент и председатель правления «Башнефти» Андрей Шишкин. Также в новый состав совета вошли: врио главы службы безопасности «Роснефти» Урал Латыпов, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, советник вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии Кристоф Неринг, глава департамента производственного планирования, поставок и логистики Отабек Каримов, директор департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разработке и добыче Артем Пригода и первый замдиректора департамента по отношениям с органами госвласти Елена Завалеева.

Годовое собрание акционеров «Башнефти» прошло 30 июня в Уфе. В нем участвовали владельцы 97,5% акций башкирской компании. На собрании решили направить на выплату дивидендов по акциям «Башнефти» за 2016 год 2,979 млн руб. (по 0,10 руб. на одну привилегированную именную акцию).

«Башнефть» входила в состав АФК «Система» с 2005 года по 2014 год, позже компанию вернули государству. В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила у Росимущества 50,08% акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб. Сейчас «Роснефть» контролирует 57,7% уставного капитала «Башнефти».