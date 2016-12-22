В Чите сирийская беженка сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл

В Чите девушка-беженка из Сирии Иман Хассун сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 91 балл и закончила школу с золотой медалью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства образования Забайкальского края.

Иман Хассун рассказала, что ее мать из Читы. Со своим мужем, отцом Иман, она познакомилась, когда училась в Иркутске. Затем они переехали в Сирию в город Идлиб. После начала войны в Сирии летом 2015 года семья вернулась в Читу.

«Самым сложным предметом в школе для меня стал русский язык. Писать я училась с нуля. Особенно сложным в русском языке для меня стало произношение буквы «ы». Я все лето работала над этим. Произносила много раз, пока не научилась делать это правильно», — рассказала Иман Хассун. Она отметила, что ей также тяжело давалось изучение обществознания.