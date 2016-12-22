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Глава Минкомсвязи назначил временного руководителя «Почты России»
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Глава Минкомсвязи назначил временного руководителя «Почты России»
Бизнес, 08:40
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Глава Минкомсвязи назначил временного руководителя «Почты России»
Временным исполняющим обязанности гендиректора «Почты России» стала первый заместитель Дмитрия Страшнова Ольга Осина. РБК сообщал накануне, что Минкомсвязь не намерена продлевать контракт Страшнова
Ольга Осина (Фото: pochta.ru)

Временным исполняющим обязанности генерального директора «Почты России» назначена Ольга Осина. Об этом министр связи Николай Никифоров написал на своей странице в Twitter.

«Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России», — написал он.

Twitter Никифорова не верифицирован, однако ссылка на страницу министра размещена на официальном сайте Минкомсвязи.

​До этого дня Ольга Осина занимала должность первого заместителя гендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам ФГУП «Почта России».

Контракт Дмитрия Страшнова, занимавшего этот пост с апреля 2013 года, истек 1 июля. РБК сообщал накануне, что Минкомсвязь не намерена продлевать контракт топ-менеджера, а так как решение о том, кто придет на смену Страшнову, до сих пор не принято, то, скорее всего, в компании будет назначен временно исполняющий обязанности руководителя.

До последнего времени источники РБК в правительстве заявляли, что на место гендиректора «Почты России» рассматриваются сразу пять кандидатур, в том числе сам Страшнов​, а также заместители министра экономического развития Станислав Воскресенский и Николай Подгузов.

По данным RNS, приказ о назначении Осиной был подготовлен раньше, но министр не успел его подписать «в силу каких-то причин». Планируется, что она будет руководить почтовым оператором до назначения нового главы компании.

Сообщения о возможной отставке Дмитрия Страшнова появились в конце ноября 2016 года, после того как Генпрокуратура потребовала возбудить против него уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями. По версии ведомства, топ-менеджер незаконно получил премию за 2014 год на сумму более 95 млн руб. Страшнов обвинения в свой адрес опровергал и говорил, что история с выплатой ему бонусов «перегрета».

Среди целей, которые стояли перед Страшновым на посту главы «Почты России», — превращение госпредприятия в инвестиционно-привлекательную компанию, способную развиваться без привлечения госфинансирования. Такие цели были поставлены в стратегии развития «Почты России» до 2018 года, разработанной Минкомсвязью в 2014 году.

По собственным данным «Почты России», она перестала получать государственное финансирование с 2015 года. С 2013 года по 2016 год выручка «Почты России» выросла на 24%, до 165 млрд руб., чистая прибыль — в 72 раза, до 1,7 млрд руб. За три года компания выплатила государству 913 млн руб. в качестве дивидендов.

Сам министр связи Николай Никифоров ранее называл работу на посту главы «Почты России» эффективной.

Предыдущего главу «Почты России» Александра Киселева отправили в отставку из-за почтового коллапса: весной 2013 года в столичных аэропортах и пунктах международного почтового обмена застряло около 500 т почты и было введено временное эмбарго на международные отправления.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: «Почта России» , Дмитрий Страшнов , Ольга Осина
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