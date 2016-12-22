Минобороны сообщило о 15 самолетах-разведчиках у границ России за неделю

За прошедшую неделю у границ России были совершены 15 разведывательных полетов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

К границам России приближались самолеты из четырех стран: США, Швеции, Норвегии и Японии. Лидером по числу разведывательных вылетов стала американская авиация (восемь полетов). Американская сторона совершила свои наблюдения совершались с помощью разведывательного самолета RC-135 и беспилотника RQ-4В Global Hawk. Швеция совершила три вылета на самолете «Гольфстрим», Норвегия — два вылета (самолет Р3С «Орион»). Япония также провела два разведывательных полета на самолетах ОР-3 и ЕР-3.

В Минобороны добавили, что российские истребители шесть раз поднимались на перехват.

Американский военный самолет 1 июля провел разведку в районе российской военно-морской базы в сирийском порту Тартус. Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U (бортовой номер 64-14847 и позывной HAMAL27) вылетел с авиабазы Суда-бей острова Крит и курсировал около сирийского побережья. Также он подлетал на расстояние около 40 км к российской военной базе в Тартусе.