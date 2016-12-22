СМИ узнали о переносе испытаний баллистической ракеты «Сармат»

Минобороны решило перенести сроки испытаний новейшей баллистической ракеты РС-28 «Сармат» ради дополнительных испытаний, сообщает газета ««Коммерсантъ»

» со ссылкой на источник в военном ведомстве. ​Бросковые испытания ракеты пройдут не ранее четвертого квартала 2017 года.

Изначально испытания были намечены на 2016 год, однако позднее были перенесены на этот год. Также военным пришлось отказаться от испытаний ракеты в марте из-за неготовности пусковой установки на космодроме Плесецк. В апреле сроки проверки ракеты также пришлось сдвинуть из-за проблем с самой ракетой, которые были выявлены на Красноярском машиностроительном заводе.

От испытаний в июне также отказались раде дополнительной проверки систем ракеты. «Постараемся к этому моменту довести изделие до ума, проведя цикл испытаний на стендах», — заявил изданию источник в ракетостроительной отрасли.

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Жидкостная ракета РС-28 «Сармат» по планам должна быть принята на вооружение в 2019 — 2020 году. Она станет носителем гиперзвуковых блоков, которые позволят прорывать любые существующие системы ПРО. На вооружении российской армии она должна в перспективе заменить ракету Р-36М2 «Воевода». Осенью 2016 года изображение ракеты опубликовал Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева. При этом, тогда сообщалось, что ракета должна быть принята на вооружение в 2018 году.