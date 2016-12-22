В Индонезии при крушении спасательного вертолета погибли восемь человек

В Индонезии в результате крушения спасательного вертолета на острове Ява погибли восемь человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Вертолет участвовал в эвакуации людей из зоны извержения вулкана.

На борту вертолета было четыре офицера военно-морских сил Индонезии и четыре спасателя. Он врезался в скалу на подлете к плато Диенг, где накануне началось извержение в кратере Селери. Тела всех погибших были доставлены в столицу провинции Центральная Ява, город Семаранг.

Как сообщает «Синьхуа» во время извержения кратера Селери, рядом с ним находилась группа туристов. В тот момент, когда из кратера начала извергаться лава и столбы пара, люди находились находились на расстоянии 15 метров. В результате случившегося пострадали 10 туристов. Местные власти ограничили доступ туристических групп в район извержения.

На Камчатке 2 июля столбы пепла из вулкана Шивелуч достигли стратосферы, поднявшись на 12 км. Из-за пепла был установлен «красный» код опасности для самолетов в этом районе, а авиакомпания было рекомендовано изменить маршруты полетов.