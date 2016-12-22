Спасший девушку мужчина утонул в Москве-реке

В столичной Москве-реке утонул мужчина. Следственный комитет в связи с произошедшим начал проверку. Об этом говорится на сайте ГСУ СК по Москве.

Тело 25-летнего мужчины было обнаружено днем 30 июня на берегу Москвы-реки в районе улицы Таманской. По предварительным данным, погибший пытался спасти тонущую девушку.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на правительство Дагестана сообщало, что погибший — Рашид Салахбеков. Он был на отдыхе с друзьями в Серебряном Бору и увидел, что девушка «заплыла слишком далеко». «Ему удалось притянуть ее ближе к берегу, где ее без чувств перехватили коллеги Рашида. Однако сам Рашид не смог спастись», — сказано в сообщении.