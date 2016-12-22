Пуск китайской ракеты-носителя Long March-5 прошел неудачно

Запуск ракеты-носителя Long March-5 в Китае прошел неудачно. Ракета должна была вывести на орбиту спутник Shijian-18, сообщает агентство Xinhua.

По данным агентства, запуск проводился с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань). Власти Китая в связи с инцидентом объявили о начале расследования, причины неудачного пуска пока неизвестны.

В начале недели данная транспортная космическая система была перемещена на стартовую площадку для второго пуска этой серии мощнейших ракет-носителей Китая.

В начале мая Китай успешно провел испытания ракет нового типа в Бохайском заливе. В Минобороны КНР заявляли, что испытание проводилось в рамках ежегодных плановых учений. Его провели с целью приобретения необходимых навыков вооруженными силами для того, чтобы «справиться с угрозами национальной безопасности», отмечалось в заявлении военного ведомства.