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Bulgaria Air пообещала решить проблему с рейсами в Москву и Петербург
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Bulgaria Air пообещала решить проблему с рейсами в Москву и Петербург
Общество, 14:16
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Bulgaria Air пообещала решить проблему с рейсами в Москву и Петербург

Ситуация с задержками рейсов авиакомпании Bulgaria Air из болгарского Бургаса в Москву и Санкт-Петербург постепенно стабилизируется, говорится в пресс-релизе болгарских авиалиний.

По словам пресс-службы, авиакомпания постоянно контактирует с консульством России в Болгарии, и с 30 июня предоставляет ведомству самую новую информацию о предстоящих вылетах в посольства России и пассажирам аэропорта в Бургасе. Каждые два часа авиакомпания обеспечивает питание для пассажиров, которые пострадали от задержек.

Пассажиры задержанных рейсов, которые хотят приобрести билет другой авиакомпании по тем же маршрутам «Бургас-Москва-Бургас», либо «Бургас-Санкт-Петербург-Бургас», могут сделать это, и Bulgaria Air вернет им потраченную на билеты сумму. Также пассажиры могут попросить представителя авиаперевозчика предоставить им питание или разместить в гостинице.

Генконсул России в Варне Сергей Лукьянчук заявил ТАСС, что Bulgaria air планирует стабилизировать к понедельнику ситуацию с задержкой рейсов, арендовав дополнительные самолеты для доставки россиян на родину. Проблемы с чартерными рейсами в Россию последние несколько дней связаны, по его словам, с тем, что болгарская авиакомпания нарушила график авиаперевозок.

Он отметил, что сейчас примерно 250 туристов из России остаются в аэропорту Бургаса. По данным дипломата, в Москву и Санкт-Петербург задержаны шесть рейсов, время опоздания варьируется от 3 до 18 часов. Российские туристы обеспечены питанием и предметами первой необходимости, и могут бесплатно переоформить билеты на другие рейсы Bulgaria air, подчеркнул генконсул.

По словам Лукьянчука, проблему активно обсуждают на правительственном уровне, а аэропорт Бургаса 2 июля посетили вице-премьер Болгарии Валери Симеонов и мэр Бургаса Димитр Николов, которых сопровождал почетный консул Тонко Фотиева. Они извинились перед россиянами взяли на личный контроль решение проблемы с рейсами.

Теги: Болгария , Бургас , задержки рейсов , российские туристы , Bulgaria Air
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