Чудновец выдвинулась в губернаторы Свердловской области

​Евгения Чудновец, которую осудили, но затем оправдали по делу о репосте видео в соцсети «ВКонтакте» с издевательствами над детьми, заявила о своем выдвижении на выборы губернатора Свердловской области от политической партии «Интернациональная партия России». Об этом она сообщила в видеозаписи на свой странице в Facebook.

«Вы сейчас присутствуете на моем выдвижении от Интернациональной партии России», — объясняет Чудновец на видео. На кадрах видно, как члены партии голосуют за выдвижение ее кандидатуры на выборах.

Ранее Чудновец планировала выдвинуться на пост губернатора от Народной партии России. Правление Народной партии принимало решение, поддерживать ли ее на выборах. Это подтверждал РБК политтехнолог Андрей Богданов, который консультировал Народную партию России. По его словам, девушку решили выдвинуть в губернаторы из-за того, что в партии «просто понравился человек, понравилась ее позиция», а своего кандидата там не было.

Воспитательницу детского сада Евгению Чудновец осудили в ноябре 2016 года на полгода колонии за репост видео, где работники детского лагеря издеваются над мальчиком. Она была признана виновной в распространении детской порнографии по ч. 2 ст. ​242.1 УК РФ. Осужденная заявляла, что лишь хотела «привлечь внимание» к издевательству взрослых над детьми.

В декабре ее срок сократили на один месяц. 6 марта Курганский областной суд отменил приговор Чудновец. В этот же день ее отпустили из колонии.