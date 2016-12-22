Не менее семи человек погибли при подрыве смертника в центре Дамаска

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В Татарстане 2 июля объявили днем траура из-за масштабного ДТП

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Суд во Франции признал виновной украинку за критику фильма о Майдане

СМИ сообщили о жертвах при подрыве смертника в Дамаске

Жители Лондона провели митинг с требованием отставки Мэй

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МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

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