Не менее семи человек погибли при подрыве смертника в центре Дамаска

Семь человек погибли и более 13 ранены в результате подрыва смертника на площади Тахрир в Дамаске. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на офицера полиции.
По данным агентства AP, во время взрыва погибли восемь человек, а пострадали 12.
Ранее о подрыве смертника в центре Дамаска сообщало сирийское государственное телевидение. Террорист подорвался в одном из трех заминированных автомобилей. смертник был в одном из трех заминированных автомобилей. Две других машины власти обезвредили на западе Дамаска.
Взрыв «нанес материальный ущерб зданиям и машинам в данном квадрате», заявил «РИА Новости» источник в службе безопасности. Источник добавил, что спецслужбы преследовали два заминированных автомобиля по трассе, которая ведет к международному аэропорту. По словам источника, на площади, где произошел взрыв, упали «еще несколько мин, запущенных террористами».