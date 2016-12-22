Экс-премьер Израиля досрочно вышел на свободу

Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт, отбывавший тюремный срок по обвинению в коррупции, досрочно вышел на свободу. Об этом сообщает газета «Гаарец». По информации газеты, освобождение Ольмерта стало возможным после того, как прокуратура не стала обжаловать решение совета по условно-досрочному освобождению экс-премьера.

Ольмерт стал первым в истории Израиля премьер-министром, который был отправлен в тюрьму. Он был приговорен к шести годам заключения в 2014 году за взятки во время строительства жилого комплекса Holyland в Иерусалиме. Также Ольмерт должен был выплатить штраф в размере 1 млн шекелей. Согласно материалам следствия, Ольмерт с 1994 по 2006 годы занимал пост мэра Иерусалима и за взятки лоббировал строительство комплекса. Суд сократил срок экс-премьеру Ольмерту до полутора лет в декабре 2015 года.

Ольмерт занимал пост премьер-министра Израиля с 2006 по 2008 год, после чего подал в отставку на фоне коррупционных скандалов. До 2009 года Ольмерт работал и.о. премьер-министра Израиля