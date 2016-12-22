В Бурятии тушат более 30 лесных пожаров

В Республике Бурятия спасатели тушат 34 лесных пожара общей площадью около 10 тыс. га. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

По данным РАЛХ, 24 очага пожара продолжают действовать и 10 очагов возгорания локализованы, в частности, крупный очаг в Прибайкальском районе республики. За прошедшие сутки пожарные обнаружили 8 новых возгораний на общей площади 103 га. В сообщении уточняется, что возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

В ликвидации последствий пожара принимают участие более 950 человек, включая парашютистов «Забайкальской авиационной базы охраны лесов», и более 190 единиц техники. В республике действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Местным жителям запрещено посещать леса, в противном случае их ждет штраф на сумму от 400 до 500 тыс. руб.