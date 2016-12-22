Число жертв ДТП с автобусом и КамАЗом в Татарстане выросло до 10 человек

В результате столкновения грузовика КамАЗ и автобуса в Татарстане, по предварительным данным, стали 10 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по республике Татарстан.

Авария произошла в 00:40 мск 2 июля в девяти километрах от города Заинск. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России. Автобус Neoplan, следовавший по маршруту Самара — Ижевск, врезался в КамАЗ, после чего опрокинулся и загорелся. Спасатели потушили загоревшийся автобус в 01:17 мск. По предварительным данным МЧС, в ДТП погибли семь человек. Еще 11 человек пострадали, они были госпитализированы.

Пятеро пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в Центральной районной больнице города Заинска. «12 человек госпитализированы. Пять человек — тяжелые, пять человек — средней степени тяжести, один человек — легкий и один без травм», — заявил дежурный врач. По его словам, пять человек перевели в медико-санитарную часть города Альметьевска, а еще шесть человек отправлены в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.