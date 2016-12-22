В Венесуэле во время протестов погибли 4 человека

Четыре человека погибли и еще семеро получили ранения во время протестов 1 июля в штате Лара на северо-западе Венесуэлы. Об этом сообщает местное издание El Manana.

Ранее группа вооруженных людей в масках напали на больницу и штаб оппозиционной коалиции «Блок демократического государства» в городе Баркисимето на северо-западе Венесуэлы, сообщало издание El National.

Столкновения сторонников президента Николаса Мадуро и его противников, которые требуют отставки правительства, начались в апреле текущего года.Общее число жертв протестов насчитывает 86 человек.

В начале июня Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что администрация президента США планирует ввести санкции против Венесуэлы из-за жестоких мер, которые применяют власти страны для подавления протестов. По словам собеседника агентства, санкции коснутся государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.