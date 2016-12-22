Музыканта Дельфина не пустили на Украину

Российского музыканта Андрея Лысикова, известного под псевдонимом Дельфин, не пустили на Украину из-за посещения Крыма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице музыкального фестиваля Atlas Weekend.

«Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет» — приводятся слова музыканта в сообщении.

Ранее стало известно о том, что Госпогранслужба Украина запретила белорусской певице Татьяне Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка, въезд на территорию страны на три года из-за посещения Крыма без согласования с властями Украины.