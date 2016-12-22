Израиль нанес удар по позициям сирийских военных

Армия Израила атаковала артиллерийскую позицию армии Сирии, откуда ранее были выпущены снаряды, взорвавшиеся в районе подконтрольных Израилю Голанских высот. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

ВВС Израиля 28 июня нанесли авиаудар по позициям сирийских военных в районе провинции Кунейтра. Такая мера была принята после того, как сирийские артиллерийские снаряды разорвались на безлюдной территории в районе Голанских высот. В результате инцидента никто не пострадал. «Мы атакуем тех, кто нападает на нас. Это наша политика, и мы будем продолжать ее реализовывать», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Reuters.

Израильская армия также 25 июня нанесла удар по двум артиллерийским позициям Сирии и грузовику с боеприпасами. Накануне власти Израиля сообщили о минометном обстреле сирийскими войсками своей территории. ВВС Израиля нанесли ответный удар и уничтожили два танка сирийской правительственной армии. Главное командование армии и Вооруженных сил Сирии назвало это «отчаянной попыткой (Израиля — РБК) поддержать террористов».

Как заявили тогда в Дамаске, армия Сирии отразила атаку запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в провинции Кунейтра, в результате чего боевики «понесли серьезные потери». В свою очередь, Израиль нанес удар по армии Сирии для того, чтобы «поднять боевой дух боевиков».