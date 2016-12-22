МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в ближайший час с сохранением во второй половине ночи и утром 2 июля 2017 года в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с» — уточняется в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в случае ухудшения погоды возможно скопление воды на дороге, затруднение движение транспорта, возможны ДТП и повреждения линий электропередач.

Также МЧС предупредил о повале деревьев и рекламных конструкций, которые могут привести к заторам на дорогах и повреждению автомобилей. Также молнии могут повредить объекты без громоотводов.