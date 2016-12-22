Полиция завела дело на сбившего подростков под Брянском водителя фуры

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, врезавшегося в остановку в Брянской области и сбившего насмерть двух подростков. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится в сообщении на сайте Управления МВД России по Брянской области.

«В отношении водителя, сбившего подростков в Брянской области, Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)» — сказала представитель МВД. В настоящий момент водитель грузовика задержан.

Авария произошла около 19:20 мск в районе деревни Комягино Жирятинского района Брянской области. По предварительным данным, водитель грузовика МАЗ не справился с управлением и врезался в остановку. В результате аварии погибли 15-летний и 16-летняя подростки, еще двое были госпитализированы. Как сообщили ТАСС в Жирятинской районной больнице, пострадавшие подростки находятся в стабильном состоянии.