В Брянской области грузовик сбил четырех подростков на остановке

В Брянской области грузовик, перевозивший муку, врезался в автобусную остановку и сбил насмерть двух подростков, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил представитель регионального управления МВД.

По предварительным данным, инцидент произошел в Жирятинском районе Брянской области. «В результате того, что водитель превысил скорость, не вписался в поворот и после этого въехал на остановку, два школьника 15 и 16 лет погибли, еще двое 2001 и 2003 года рождения в тяжелом состоянии в больнице», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что в 2016 году дорогу отремонтировали и на ней поставили необходимые знаки об ограничении скорости. «Скорее всего, водитель фуры превысил скорость» — подытожил собеседник агентства.

На место аварии прибыл вертолет санавиции. Одного из пострадавших подростков должны были доставить в нейрохирургическое отделение Брянской областной больницы, а второго в Детскую областную больницу.

Пострадавшие подростки находятся в стабильном состоянии. Об этом ТАСС сообщили в Жирятинской районной больнице. «Двое подростков, пострадавших в ДТП, были доставлены к нам попутным транспортом с места аварии. Состояние обоих пострадавших стабильное» — рассказали корреспонденту ТАСС в приемном отделении больницы.