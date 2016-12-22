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Певице Бьянке запретили въезд на Украину
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Певице Бьянке запретили въезд на Украину
Общество, 22:49
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Певице Бьянке запретили въезд на Украину

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны белорусской певице Татьяне Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка. Об этом телеканалу «Громадське ТВ» сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Да, действительно, подтверждаю (запрет на въезд — РБК)» — заявил Слободян. Он подчеркнул, что погранслужба запретила Бьянке въезд на Украину на 3 года. Причиной запрета стало посещение певицей Крыма без согласования с властями Украины.

В своем Instagram певица опубликовала страницу своего паспорта со штампом «Отказано во въезде в Украину». Бьянка должна была выступать в Одессе.

https://www.instagram.com/p/BV98JK2FWMC/?taken-by=biankarnb

В апреле певицу Лолиту Милявскую не пустили на территорию Украины «за посещение Керчи в 2015 году» без согласования с властями страны. По словам певицы, пограничники сняли ее с поезда, следовавшего в Киев, в Конотопе в Сумской области и пересадили на поезд до Москвы.

Теги: Украина , Крым , запрет на въезд , Бьянка
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